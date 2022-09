Kult-Konzert im Seidenweberhaus : Letzte Höhner Weihnacht mit Henning Krautmacher

Die Höhner Weihnacht gehört in Krefeld zur Tradition. Henning Krautmacher (3.v. r.) ist zum letzten Mal dabei. Foto: Kay Uwe Fischer/Kay Uwe Fischer

Krefeld Der Kopf der Kölsch-Band verabschiedet sich von der Bühne. Letzter Krefeld-Aufritt ist am 25. November. Nicht nur für den Sänger bedeutet das jede Menge Jänsehaut-Jeföhl.

Sie können Stimmung machen - laut und rockig, aber auch leise und besinnlich. „De Höhner“ sind nicht nur mit der von Kaschämm zu Kaschämm ziehenden Krawane feste Größen, wenn die Krefelder feiern. Auch live in der vierten Jahreszeit sind sie aufs Seidenweberhaus abonniert. Die Höhner Weihnacht hat Tradition. In diesem Jahr wird das Konzert viele Fans besonders berühren: Es ist die letzte Weihnachtstournee mit Henning Krautmacher als Kopf der Höhner. Am Freitag, 25. November, gastiert die Band im Seidenweberhaus. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.