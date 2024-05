Festival in der City Orgel und Milonga auf der Straße - Krefeld feiert seine Kulturszene drei Tage lang

Wenn die ganze City mit Musik erfüllt ist, Pop und Jazz sich mit Klassik mischen, wenn an unerwarteten Stellen Chorstimmen sich erheben und Theaterleute performen, dann wissen alle in Krefeld: „Kultur findet Stadt“. Das sommerliche Freiluft-Fest der Künste zeigt, wie viel kreatives Potenzial die Seidenstadt zu bieten hat. In diesem Jahr gibt es einen neuen, internatiolen Akzent: Das Festival läuft quasi rund um die Europawahl und steht im Zeichen der Städtepartnerschaft zwischen Krefeld und Venlo.