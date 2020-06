Krefelder Künstler : So will Krefeld Joseph Beuys zum 100. Geburtstag feiern

Joseph Beuys wurde am 12. Mai 1921 in Krefeld geboren. Sein 100.Geburtstag im nächsten Jahr wird groß gefeiert. Das Foto zeigt den Künstler im April 1976. Foto: Fritz Getlinger

Krefeld Theater, Museen, Mediothek, VHS und viel Musik: Das Jubiläumsjahr wird in Krefeld mit konzertierten Kooperationen begangen. Der Künstler Joseph Beuys wurde am 12. Mai 1921 in Krefeld geboren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bettina van Mierlo

Das Beuys-Jahr 2021 wirft seine Schatten voraus. Der Installations- und Objektkünstler Joseph Heinrich Beuys – seine „Fettecke“ ist selbst Kunstlaien ein Begriff – wurde am 12. Mai 1921 in Krefeld geboren, und anlässlich seines 100. Geburtstages wird es eine Reihe von hochkarätigen Aktionen in der ganzen Stadt geben. „Das Zusammenspiel der verschiedenen Kulturinstitutionen ist mir sehr wichtig“, betont Gisela König, die Fachbereichsleiterin Kultur, bei der 31. Sitzung des Kultur- und Denkmalausschusses im Seidenweberhaus.

Joseph Beuys, einer der bedeutendsten Künstler des 20. Jahrhunderts, der teilweise durchaus kontrovers die Trennung von Kunst und Gesellschaft aufheben wollte, regt zu einer Bandbreite von Aktivitäten an. Das Kresch-Theater wird „COOLBEUYSZ oder Wo ist Joseph“ von Jakob Nain für die Altersgruppe ab Zehn zeigen. Die Kooperation mit den Kunstmuseen soll ein „Plädoyer für Andersartigkeit“ werden. Leben und Werk des aus Krefeld stammenden Künstlers sollen mittels kleiner und großer Geschichten für die Zuschauer lebendig werden, und das junge Publikum wird eingeladen, das eigene Leben und die Kunst mit neuem Blick, „einfach mal anders“ anzuschauen. Geplant sind theaterpädagogische Aktionen für Schüler der Jahrgänge 5 bis 7 und Theater AGs sowie für theater- und kunstinteressierte Erwachsene.

Am Theater Krefeld Mönchengladbach findet die Uraufführung eines Auftragswerkes mit dem Arbeitstitel „Beuys‘ Küche von Christoph Klimke statt. Die beiden Theater wollen außerdem ein gemeinsames Podiumsgespräch veranstalten.

Das Kaiser-Wilhelm-Museum am Joseph-Beuys-Platz 1 zeigt die Ausstellung: „Beuys und Duchamp. Künstler der Zukunft“ mit begleitenden Zeitzeugenvorträgen, zum Beispiel mit der Leiterin der Adolf-Luther-Stiftung Magdalena Broska, die Beuys persönlich kannte; auch ein Vortrag „Beuys für Kinder“ wird stattfinden.

Das Museum Burg Linn plant eine Veranstaltung zu Beuys & Musik. Die Mediothek gestaltet eine Vitrine zu dem Krefelder Künstler, und die NS-Dokumentationsstelle bietet einen Vortrag von Carsten Probst an: Beuys, die Nazis und die Kunst. Die Volkshochschule wird mit Vorträgen und Exkursionen zu den Beuys-Ausstellungen in der Region beitragen. Krefelds niederländische Partnerstadt Venlo hat eine Kooperation mit dem dortigen Museum van Bommel van Dam vorgesehen.