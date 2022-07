Am 31. Juli auf Burg Linn : Zum Limes-Sonntag rücken die Römer an

Nicht wie in Hollywood, sondern so wie vor 2000 Jahren: Beim Welterbe-Geburtstag werden auch „echte“ Römer ihr Können präsentieren und Besuchern Fragen beantworten. Foto: Stadt Krefeld/Henner Fotista

Krefeld Der Tag, an dem das Kastell Gelduba zum Unesco-Welterbe erklärt wurde, jährt sich zum ersten Mal. Das wird mit viel Programm am Sonntag, 31. Juli, gefeiert. Was große und kleine Besucher erwartet - und was sie überraschen wird.