Beim Public Viewing und im Stadion Krefelder fiebern beim Deutschland-Spiel mit

Krefeld/ Dortmund · Auch wenn das Deutschland-Spiel wettertechnisch gesehen ins Wasser fiel, blieben hart gesottene Fans beim Public Viewing und feuerten ihre Elf an. Unser Autor hatte das Glück, noch ein Ticket fürs Stadion zu ergattern. Was er dort erlebt hat und wie es den Fans in Krefeld erging.

30.06.2024 , 14:18 Uhr

In Krefeld feierten die Fans auf dem Platz an der Alten Kirche. Sie ließen sich auch von dem regnerischen Wetter nicht abhalten, ihre Elf anzufeuern. Foto: samla.de/Andreas Drabben

Von Heinrich Löhr