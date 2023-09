Weltkindertag in Krefeld Rekordbesuch und Mega-Spaß im Stadtwald

Tausende von Besuchern genießen das Spektakel und selbst wenn man einmal warten muss, macht das nichts aus, denn man freut sich auf das, was einen erwartet. Beim Stuntwerk Krefeld hat sich auch eine lange Schlange vor dem Parcours gebildet. „Das krieg ich hin“, ist sich Paula sicher, die aufmerksam diejenigen beobachtet, die vor ihr in den Parcours einsteigen. Dann ist die Elfjährige an der Reihe. Blitzschnell steht sie auf dem Podest und ebenso schnell ist sie von dort am Seil hinaufgeklettert, um Sekunden später schon am ersten Turnring zu hängen. Hilfestellung von Ivy Kaltenhäuser, die am Podest steht, benötigt die junge Kletterin nicht. „Es ist Kraft am langen Arm gefordert. Die Kunst ist es, das Körpergewicht mit einem Arm halten zu können und in den richtigen Schwung zu kommen, um von einem Element zum nächsten zu schwingen“, sagt Christoph Handwerk. Wie das geht, hat der Betriebsleiter von Stuntwerk schon vorgemacht. Nun sind die jungen Teilnehmer dran. Turnringe, Haken, Globes und Birnen baumeln von der Anlage. Runterfallen ist kein Problem. Dicke blaue Turnmatten sorgen für ein weiches Fallen.