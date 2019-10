Tanz in Krefeld : Move! – Drei Farben Liebe

Mit „Il Dolce Domani" eröffnete die Compagnie Giolisu aus Brüssel das Move-Festival in der Fabrik Heeder. Foto: Martin Coiffier

Krefeld Die belgische Compagnie Giolisu eröffnet die 18. Krefelder Tage für modernen Tanz mit einem berührenden Stück über das Leben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Isabel Mankas-Fuest

„Die Krefelder Tage für modernen Tanz entwickeln sich weiter und probieren neue Wege aus“, lautet das Resümee von Oberbürgermeister Frank Meyerin seiner Eröffnungsrede von „Move!“. Die Tage für modernen Tanz finden in diesem Jahr zum 18. Mal statt. Doch bevor der Oberbürgermeister die Bühne für die Künstler freigibt, blickt er in den Februar 2019 zurück. Hoher Besuch hatte sich angekündigt: Bundespräsident Frank Walter-Steinmeier kommt in die Fabrik Heeder, eine ausführliche Begehung des Sicherheitspersonals findet auf und hinter der Bühne statt. Die prüfenden Blicke fallen immer wieder auf weiße Federn, die noch von der Verabschiedung des geschätzten Kulturamtsleiters Jürgen Sauerland-Freer zeugen, der am heutigen Abend auch im Zuschauerraum sitzt. „Diese Federn sind ein wunderbares Bild für den zeitgenössischen Tanz: leise und poetisch hinterlässt er seine Spuren, die wir tagelang später noch finden“, schließt Meyer den Bogen zum Festivalprogramm, das neben sieben aktuellen Produktionen aus NRW auch drei Compagnien aus Belgien zu Gast hat.

Meyer würdigt die Arbeit und das Engagement aller Beteiligten rund um das Team von Dorothee Monderkamp. Künstler, so Bettina Milz von der Kunststiftung NRW, schätzen die Fabrik Heeder als Freiraum, in dem künstlerische Arbeit möglich sei, sehr. Diese Wertschätzung drückt sich auch auf finanzieller Ebene aus: 2020 rutscht Move! erstmals von der Projekt- in die Festivalförderung, ein wichtiger Schritt, so Milz, der längst überfällig war.

info Umfangreiches Rahmenprogramm Talkrunden Neben den Tanzaufführungen bietet „Move!“ auch ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Filmen, Workshops, Einführungen und Talkrunden an. Internet Das komplette Programm liegt anderem in Form einer Broschüre stadtweit aus und steht ebenfalls im Internet. Weitere Informationen unter www.krefeld.de/heeder und www.tanzwebkrefeld.de.

Als dritte Rednerin schließt sich Christine Peters, Expertin für Performing Arts, Kunststiftung NRW, an. Sie betont den fragilen und gleichsam schützenswerten Status, den die Kunst des Performativen gegenüber anderen Kunstformen hat – da ist sie wieder, die weiße Feder. Das Schwarz der Bühne wird durch ein kleines Licht erhellt. Aus dem Off sind zwei Stimmen zu hören. „What is spirit?“ fragt eine Kinderstimme neugierig. „Spirit is a light in you“ antwortet eine Männerstimme, Gitarrenmusik legt sich über die Stimmen, ein Mann kommt auf die Bühne, ein zweiter kommt hinzu und ein dritter betritt vom hinteren Rand die Bühne. Alle drei sind mittleren Alters. Zwei haben Koffer dabei, sie ziehen weiße Hemden über ihre weißen Unterhemden, binden Gürtel und Krawatte, der eine rückt seine Brille zurecht, der andere setzt seine Perücke auf. Mit dieser starken Anfangssequenz öffnet die belgische Compagnie Giolisu ihr poetisches Stück „Il dolce domani“ (Das süße Morgen).

In der nächsten Szene erscheint eine Frau in einem roten Kleid, auch sie ist mittleren Alters. Mit klarem und bestimmtem Blick nimmt sie Kontakt zu den drei Männern auf. Sie führt die Bewegungen an, die Männer folgen ihr, doch zunächst wirken ihr Hüftschwung und ihre Fingerschnipse zögerlich, etwas überrascht und fast unsicher. Dann zieht das Tempo an und die Gruppe verkleinert sich. Aus lässigen Hüftschwüngen werden kraftvolle und tiefe Sprünge, nicht immer kann Lisa Da Boit, Tänzerin und Choreographin des Stücks, von den Performern Rudi Galindo, Jean-Marc Fillet und Rolando Rocha gehalten werden.