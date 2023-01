EU-weite Ausschreibung der Stadt Krefeld Fehlstart für die Sanierung des Stadtwaldhauses

Am historischen und denkmalgeschützten Stadtwaldhaus wird gearbeitet. Die Holzfenster im kleinen Saal werden zum Teil vor Ort und auch in der Werkstatt fachgerecht saniert und mit neuen, eigens zugeschnittenen Scheiben in Doppelverglasung versehen. Damit wird die energetische Situation merklich verbessert. Pächter Helmut Lang lobte die Stadt für ihre Rücksicht auf den laufenden gastronomischen Betrieb und den Veranstaltungssektor. „Wir haben bereits frühzeitig abgesprochen, dass der kleine Saal nun bis Mitte März geschlossen bleibt, um die vom Land geförderte Sanierung der Fenster zu realisieren“, sagte Lang am Freitag im Gespräch mit unserer Redaktion. Eine zweite Einzelmaßnahme sei die bevorstehende Erneuerung der Konzertmuschel. Ende des vergangenen Jahres sei der Antrag auf Gewährung einer Landeszuwendung (Denkmalförderung) für die Sanierung der Konzertmuschel bei der Bezirksregierung Düsseldorf gestellt worden. Mit einem Bescheid hierzu sei im Frühsommer 2023 zu rechnen, informierte eine Stadtsprecherin am Freitag.