Ehrenamtliche Helfer in Hüls Fehlende Anerkennung für Schülerlotsen

Krefeld · In Hüls können sich Kinder darauf verlassen, dass Schülerlotsen für ihren Schutz an den Straßenübergängen sorgen. Das sorgt auch für eine gute Unfallstatistik. Doch es fehlt den Ehrenamtlichen an Anerkennung – und an Nachwuchs.

29.03.2023, 13:34 Uhr

Birgit Rückert, Andrea Kurzhals, Doro Lufen und Ilka Bott sorgen für den reibungslosen Ablauf. Foto: Birgit Rückert

Von Sven Schalljo

Als vor einigen Tagen Stadt und Po­lizei die durchaus positive Bi­lanz des Krefelder Fairkehr, also die Zahl der Unfälle mit Kindern auf Stadtgebiet, vorstellte, löste das bei Birgit Rückert ge­mischte Gefühle aus. „Generell freue ich mich natürlich, dass die Initiative so erfolgreich ist. Aber ich bin sehr enttäuscht, dass eine wichtige Gruppe überhaupt nicht in der Pressekonferenz vorgekommen ist: die Hülser Schülerlotsen“, sagt sie.