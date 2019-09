Etat 2020 : FDP wirft SPD „Ratlosigkeit beim Haushaltsloch“ vor

Krefeld Für 2020 fehlen der Stadt 32 Millionen Euro. Liberale zeigen sich beim Haushalt weiter kooperationsbereit.

Trotz harscher Kritik des SPD-Fraktionschefs Benedikt Winzen an der FDP zeigen sich die Liberalen weiterhin in Sachen Haushalt kooperationsbereit. Noch Mitte des Jahres standen bei der städtischen Finanzplanung für 2020 Erträgen von 884,7 Millionen Euro Aufwendungen von 877,9 Millionen Euro gegenüber. „Es ist damit ein absolut genehmigungsfähiger Haushaltsplan“, so Kämmerer Ulrich Cyprian damals. Inzwischen kam in das Zahlenwerk Bewegung. Während der Haushaltsentwurf von einer Überweisung aus Düsseldorf in Höhe von rund 184 Millionen Euro ausging, will das Land nun nur 152 Millionen Euro überweisen. „Damit entsteht eine Lücke von 32 Millionen Euro für 2020“, erklärt SPD-Fraktionschef Benedikt Winzen.

Um die Haushaltslücke zu schließen, schlug die FDP unter anderem pauschale Haushaltskürzungen von einem Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen, die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und eine maßvolle Erhöhung der zu erwartenden Gewerbesteuer vor. Diese Überlegungen sorgten bei der SPD für Unmut. „Zwischenrufe von der Ersatzbank tragen selten etwas zum Erfolg bei – vor allem, wenn die eigene Leistung in der Vergangenheit nicht stimmte“, so Winzen in Richtung der Liberalen.