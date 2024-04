Charta für die Gleichstellung FDP wirft Ratskollegen vor, Kosten zu verschweigen

Kosten für die Stadt und den Krefelder Steuerzahler stehen bei den Freien Demokraten im Fokus ihrer Kritik an SPD und Grünen. Die hätten „ihnen bekannte Kosten in Verbindung mit der „Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene“ verschwiegen. Und das machen die Liberalen ihren Ratskollegen in Anbetracht der angespannten Finanzlage der Kommune zum Vorwurf. FDP und Industrie- und Handelskammer hatten die Stadt sogar aufgefordert, freiwillig ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.