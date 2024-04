Politik soll Verträge beraten FDP will „Ross und Reiter“ beim Surfpark kennenlernen

Als Nebelkerzen bezeichnen die Freien Demokraten in Krefeld die Geheimniskrämerei um den Namen des Finanzinvestors für den Bau und Betrieb eines Surfparks am Elfrather See. Anlass für die Bewertung bot eine Erklärung des planungspolitischen Sprechers der SPD-Fraktion, Jürgen Hengst, zum „Surfpark-Fahrplan“ – sprich für das Prozedere bis zur etwaigen Verabschiedung eines Bebauungsplans und der Vorlage von Verträgen, die eine Realisierung des umstrittenen Projekts ermöglichen würden.