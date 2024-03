Reformideen zur Kommunalverfassung FDP will Amt des Oberbürgermeisters entmachten – was das über die Krefelder Kommunalpolitik aussagt

Warum sind kommunalpolitische Reformvorschläge so spannend und mitnichten akademische Fingerübungen? Weil jede Diskussion vor Ort immer auch die Erfahrungen spiegelt, die eine Partei in ihrer Kommune gemacht hat. Dies vorausgesetzt, darf man bei der FDP tiefes Unbehagen an der Art voraussetzen, wie in Krefeld die SPD-geführte Verwaltungsspitze in Form von Oberbürgermeister (OB) Frank Meyer und Stadtdirektor Markus Schön und die SPD-Fraktion im Rat gemeinsam Politik machen. Strategisch ist es zwar für eine Fraktion von großem Wert, wenn sie mit „ihrem“ Oberbürgermeister gut zusammenarbeitet – dennoch ist es im Grundsatz nicht unproblematisch, wenn eine Fraktion zu vergessen droht, dass sie nicht nur eine Schraube in einer Oberbürgermeistermachtmaschine ist, sondern Teil des Gremiums, das die Verwaltung (also auch den OB) kontrollieren soll. Die Krefelder FDP will sich nun Reformvorschläge für eine neue Kommunalverfassung zu eigen machen, die eben dies wollen: die Arbeit des Verwaltungschefs entpolitisieren und mehr Macht an den Rat zurückübertragen.