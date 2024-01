Klagen über die Informationspolitik FDP will Hintergründe zur Flüchtlingsunterkunft erfahren

Stadt Krefeld und das Land sind sich darüber einig, auf dem Gelände der ehemaligen Francisca Barracks in Forstwald ab Frühjahr eine Zentrale Unterbringungseinrichtung für 400 Flüchtlinge zu errichten. Das teilte die Bezirksregierung Düsseldorf am vergangenen Freitag mit. Die Krefelder Ratsfraktion der Freien Demokraten zeigt sich am gestrigen Mittwoch verwundert über die Informationspolitik der Verantwortlichen.