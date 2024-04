Stadtverwaltung hat Verträge aufgesetzt FDP will Geheimnis um die Surfpark-Financiers gelüftet sehen

Die Charmeoffensive der Stadtverwaltung auf dem Weg zur Realisierung des umstrittenen Surfparks am Elfrather See verfängt bei den Freien Demokraten in Krefeld nicht. Die Stadtverwaltung hatte mitgeteilt, dass die Entwürfe wie zum Beispiel für einen Erbpachtvertrag und für die Erschließung des Areals fertiggestellt und der Elakari als Projektgesellschaft sowie der Krefelder Politik vorgelegt werden können.