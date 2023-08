Eine Politik nicht erfüllbarer Erwartungen FDP-Fraktion warnt vor „dem Bau von immer neuen Luftschlössern“ in Krefeld

Die FDP-Fraktion warnt davor, dass Politik und Verwaltung in Krefeld „mit dem Bau von immer neuen Luftschlössern“ die Frustrationsquote immer weiter steigern. „Nachdem der zuständige Beigeordnete Marcus Beyer im jüngsten Planungsausschuss am vergangenen Dienstag berichten muss, dass es mit dem Gründerzentrum im Stadtbad Neusser Straße nichts wird, muss die Verwaltung im Finanzausschuss am Mittwoch offenlegen, dass zahlreiche Beschlüsse im Zusammenhang mit den Haushalten der letzten fünf Jahre nicht umgesetzt wurden. In das Bild passen Städtebauförderungsgelder, die nicht genutzt werden können“, erklärt FDP-Fraktionsvorsitzender Joachim C. Heitmann. Ein weiteres Beispiel sei die Sanierung der Grotenburg, bei der von der Verwaltung mit Bundesfördermitteln „hantiert“ wurde, die gar nicht gewährt werden konnten.