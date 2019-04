Stellvertretender Kreisvorsitzende der Krefelder Liberalen : FDP wählt Fricke in Bundesvorstand

Krefeld Beim Bundesparteitag wurde der Krefelder erneut gewählt.

(RP) Der Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Kreisvorsitzende der Krefelder Liberalen, Otto Fricke, gehört auch weiterhin dem FDP-Bundesvorstand an. Dies entschieden die rund 660 Delegierten des Bundesparteitages der Freien Demokraten, der am vergangenen Wochenende in Berlin stattfand. Fricke kandidierte auf der so genannten freien Liste um einen von 18 Vorstandsplätzen und konnte sich dabei nicht nur direkt im ersten Wahlgang durchsetzen, sondern erzielte zugleich das beste Ergebnis aller 22 Bewerber. Nach seiner Wahl erklärte Fricke: „Ich gehöre dem FDP-Bundesvorstand inzwischen seit vielen Jahren an. Nach so langer Zeit mit einem solchen Ergebnis wiedergewählt zu werden empfinde ich als großen Vertrauensbeweis meiner Partei. Dafür bin ich dankbar und es macht mich demütig. Zugleich motiviert es mich für die Arbeit in den nächsten zwei Jahren ungemein. Ich bin froh, dass ich dadurch auch meiner Heimatstadt Krefeld weiterhin eine gewichtige und hörbare Stimme in Berlin verleihen kann – nicht nur im Deutschen Bundestag, sondern auch im Bundesvorstand der Freien Demokraten."