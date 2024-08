Die neue Grundsteuer B FDP sieht im Verzicht auf Steuereinnahmen ein positives Signal

Die Freien Demokraten sähen in einem Grundsteuerhebesatz für Gewerbe einen Schaden für den Wirtschaftsstandort Krefeld. „Das wäre ein echter Schlag ins Kontor, angesichts dessen die geringfügige Herabsenkung der Gewerbesteuer schnell in Vergessenheit geraten würde“, erklärte FDP-Fraktionsvorsitzender Joachim C. Heitmann am gestrigen Dienstag zu der aktuellen Diskussion über die neuen Grundsteuerhebesätze in Krefeld.