Politik kritisiert Verwaltung FDP blickt skeptisch auf die Bilanz zum „Lernraum Kölner Straße“

Die Liberalen in Krefeld sind skeptisch: Mitte vergangenen Jahres startete die Stadt Krefeld den Pilotversuch „Lernraum Kölner Straße“ im Ortskern von Fischeln und wandelte Parkplätze in „Aufenthaltsräume“ (Sitzmöbel) mit Grünelementen und Radparkplätzen um. „Die „Aufenthaltsräume“ und Radparkplätze wurden von den Fischelnern allerdings nur wenig genutzt“, so die FDP.