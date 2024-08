Deutsche Umwelthilfe zu Versiegelung in Krefeld Gegen Hitze – FDP schlägt Baumpflanzungen für Joseph-Beuys-Platz vor

Obwohl Krefeld in der Studie der Deutschen Umwelthilfe zu der Versiegelung der Städte in Deutschland gute Mittelwerte aufzeigt, sieht die FDP Handlungsbedarf bei den Krefelder Innenstadtplätzen. „Wir denken hier vor allem an die Plätze vor dem Rathaus und dem Kaiser-Wilhelm-Museum. Mit mobilem Grün und vielleicht auch Wasserspielen wird man dort der Aufhitzung bis zu 40 Grad nicht Herr werden", so der FDP-Fraktionsvorsitzende Joachim C. Heitmann.