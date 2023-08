Krefelder Finanzausschuss tagt am 31. August FDP legt beim Haushalt die Daumenschrauben an

Die dramatische (Finanz-)Entwicklung in Krefeld lässt auch bei der Politik in der Seidenstadt die Sorgenfalten größer werden. Die Umsatzeinbrüche in der chemischen Industrie (- 10,4 %) und in der Metallerzeugung und -verarbeitung (-21,8 %) im zweiten Quartal 2023 sowie die 16 Millionen Euro weniger Schlüsselzuweisungen verheißen für den Stadthaushalt des nächsten Jahres nichts Gutes, so die FDP-Stadtratsfraktion. „Wir können froh sein, wenn Stadtkämmerer Ulrich Cyprian am 19. Oktober einen Haushaltsplan für das kommende Jahr einbringen wird, der im Ergebnis eine schwarze Null aufzeigt“, sagt FDP-Fraktionsvorsitzender Joachim C. Heitmann. „Wir erwarten im Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen am 31. August zunächst einmal eine Einschätzung des Ergebnisses am Ende dieses Jahres."