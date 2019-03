Krefeld: FDP Krefeld kritisiert „Fridays for Future“

Krefeld Die Freien Demokraten vor, mit den Schülern in einen Dialog zu treten.

(jon) Kritische Töne kommen aus der Krefelder FDP zur Schüleraktion „Fridays for Future“ mit rund 1400 Teilnehmern am Freitag in der Innenstadt: „Persönlich begrüße ich es, wenn sich junge Menschen für politische Ziele einsetzen, unabhängig davon ob Sie einer Partei angehören oder nicht. Aber das Format ,Fridays for Future’ halte ich für den falschen Weg. Ich halte es nicht für richtig hierfür regelmäßig dem Unterricht fern zu bleiben. Besonders nicht bei dem erhöhten Unterrichtsausfall, der in NRW herrscht“, sagt der Sprecher der FDP im Schulausschuss, Alexander Schmitz. Die Freien Demokraten halten es für wirksamer, wenn sich die Schüler in ihrer Freizeit zu solchen Versammlungen treffen würden oder an Samstagen, wenn in der Innenstadt ein erhöhtes Besucheraufkommen herrscht. „Ich denke, dass die Schüler dann sogar mehr Aufmerksamkeit generieren könnten. Außerdem könnten Sie sich so selbst von dem Vorwurf des Schulschwänzens befreien“, so Schmitz.