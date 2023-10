Umbenennung der Grotenburg FDP kritisiert die Verwendung der Einnahmen

Auch wenn keine grundsätzlichen Bedenken gegen den Verkauf der Namensrechte für die Grotenburg Kampfbahn – die Rede ist von 40.000 Euro pro Jahr – von Seiten der Freien Demokraten in Krefeld vorgebracht werden, so äußern sie dennoch Kritik an den Plänen der Stadtverwaltung. „Uns stört weniger die geplante Ergänzung des Namens als die damit verbundene direkte Finanzierung des KFC-Uerdingen mit Einnahmen aus der Namensvergabe“, erklärte FDP-Fraktionsvorsitzender Joachim C. Heitmann. „Wir halten es für fragwürdig, die Einnahmen aus dem Namenszusatz direkt dem Fußballverein zufließen zu lassen. Dies wird zwangsläufig für eine große Missstimmung nicht nur in den anderen Krefelder Fußballvereinen führen, die zu Recht bereits in der Vergangenheit darauf hingewiesen haben, dass die Stadt mit Steuermitteln die Sanierung des Stadions finanziell unterstützt hat, von dem im Wesentlichen der KFC Uerdingen profitiert“, erklärten die Liberalen am gestrigen Donnerstag. In rechtlicher Hinsicht sei darauf hinzuweisen, dass Beihilfen in dieser Art ohne entsprechende Gegenleistungen des Sportvereins bedenklich seien, informierte Heitmann, im Berufsleben Rechtsanwalt. „Das Ganze hat ein Geschmäckle“, findet er. Auch wenn das Stadion künftig „Kont Bau Grotenburg-Stadion“ heißen solle, so bleibe doch die Grotenburg weiterhin im Namen erhalten. „Natürlich ist jede Änderung mit der Gefahr verbunden, dass die Wiedererkennung zum Teil verloren geht. Der Name Grotenburg ist weit über die Grenzen Krefelds hinaus bekannt und eine Marke. Mit ihm verbinden sich viele Emotionen von Fans des Vereins, wie das außerordentliche Engagement der Supporters für die Wiederherstellung der Spielfähigkeit des Stadions gezeigt hat.“