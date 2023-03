Krefeld zittert um Denkmal-Brücke FDP hat Bedenken gegen zwei Uerdinger Rheinbrücken

Eine punktgenaue Vorhersage der Industrie- und Handelskammer mit Sitz in Krefeld. Straßen NRW kündigte nun nämlich an, statt der denkmalgeschützte Rheinbrücke in den 2030-er Jahren einen Neubau zu errichten. Ein Abriss des Denkmals war in der Mitteilung kein Thema, von einigen aber so verstanden worden. Der Straßenbaulastträger relativierte prompt, es gebe noch eine Chance für den Erhalt des zur ortstypischen Silhouette von Uerdingen zählenden Bauwerks.