44 Millionen Euro coronabedingte Belastung für Krefeld : FDP fordert Vorlage zur Haushalts- und Finanzsituation

Joachim C. Heitmann, Partei- und Fraktionschef der Krefelder FDP Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld „Das bisherige Vorgehen des Stadtkämmerers Ulrich Cyprian kommt einer Missachtung des neu gewählten Rates sehr nahe“, erklärt Partei- und Fraktionsvorsitzender Joachim C. Heitmann.

(jon) Die Liberalen erwarten eine spezielle Vorlage der Verwaltung zur Haushalts- und Finanzsituation der Stadt in der kommenden Ratssitzung am 3. November. Da nach der aktuellen Tagesordnung für den Rat in der kommenden Woche kein Bericht der Verwaltung über die Krefelder Haushalts- und Finanzlage vorgesehen ist, verlangt dies die FDP-Fraktion und kündigt „notfalls“ einen Dringlichkeitsantrag an.

„Das bisherige Vorgehen des Stadtkämmerers Ulrich Cyprian kommt einer Missachtung des neu gewählten Rates sehr nahe. Denn eine knappe mündliche Information der Fraktionsvorsitzenden in einer Telefonkonferenz am Dienstag und eine Pressemitteilung können eine Information des Rates in Form einer Verwaltungsvorlage nicht ersetzen“, erklärt FDP-Fraktionsvorsitzender Joachim C. Heitmann. „Hinzu kommt, dass im Fokus zurzeit nur Steuerausfälle stehen, während die weitere Belastung des städtischen Haushaltes durch höhere soziale Transferleistungen, zu kompensierende Einnahmeverluste städtischer Töchter und städtischer Einrichtungen sowie die Tariferhöhungen bislang nicht eingepreist sind.“

Deshalb wünscht sich die FDP-Fraktion für die Ratssitzung eine schriftliche Vorlage mit der Möglichkeit hierüber zu beraten und gegebenenfalls auch Beschlüsse zu fassen. Heitmann: „Die Verwaltung sollte nicht außer Acht lassen, dass der Rat nicht nur aus Fraktionen besteht, sondern dass alle gewählten Ratsmitglieder das gleiche Recht haben, Informationen über die Haushalts- und Finanzsituation zu bekommen.“