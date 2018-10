Krefeld : FDP fordert Ratsausschuss für Migration und Integration

Krefeld Die Liberalen halten es für sinnlos, sich mit Dingen jenseits der kommunalen Zuständigkeit zu beschäftigen.

Sprache, Arbeit und Bildung sind die Themen, die nach Auffassung der FDP im Zentrum der Integrationsarbeit stehen sollten. Die Liberalen halten es für sinnlos, sich mit Themen im Integrationsrat zu beschäftigen, die die städtische Zuständigkeit überschritten — zum Beispiel das Kommunalwahlrecht für Nicht-EU-Ausländer. Migration und Integration sollten im Krefelder Stadtrat inhaltlich und organisatorisch angemessen behandelt werden. „Das ist nach unserer Ansicht zurzeit nicht der Fall“, erklärte FDP-Fraktionsvorsitzender Joachim C. Heitmann am Mittwoch. Die FDP regt deshalb an, einen eigenen Ausschuss für Migration und Integration zu bilden und das „Zusammenspiel“ mit dem Integrationsrat neu zu „justieren“.

„Der Integrationsrat, in den in einem eigenen Wahlgang ausländische Mitbürger und solche mit deutscher Staatsangehörigkeit durch Einbürgerung gewählt werden und in dem die Ratsvertreter in der Minderheit sind, hat nur eine beratende Funktion“, so Heitmann. „In dem entscheidungsberechtigten Ratsausschuss kommen die Fragen der Migration und Integration neben Soziales, Arbeit, Gesundheit und Senioren aber zu kurz.“