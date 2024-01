“Kopfschmerzen“ bei den Krefelder Liberalen FDP fordert Prioritäten bei der Sporthallensanierung

Mit welchen „Standards“ die Sporthallen saniert würden, müsse allerdings angesichts der Haushaltslage der Stadt „diskussionsfähig“ sein: „Natürlich wünscht sich jeder Nutzer einer Sporthalle, dass eine Sanierung mit den neuesten und besten Standards durchgeführt wird. Manchmal geht es aber auch eine Nummer kleiner“, mahnt Heitmann. Die Bereitstellung der notwendigen Haushaltsmittel, die von der Verwaltung mit insgesamt 116 Millionen Euro in den nächsten zehn Jahren beziffert werden, bereitet allerdings der FDP-Fraktion Kopfschmerzen. „Wir sehen uns hier als Fraktion, die den städtischen Haushalt in den vergangenen Jahren mitbeschlossen hat, in der Pflicht, die gewaltige Summe in Einklang zu bringen mit dem milliardenschweren Investitionsprogramm in andere Immobilien der Stadt. On top können die Investitionen in die Sporthallen nicht geleistet werden. Hier gilt es Prioritäten zu setzen, was der Politik bekanntlich immer schwerfällt“, so der FDP-Fraktionsvorsitzende, der die Liberalen auch im Finanzausschuss vertritt.