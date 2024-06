Kritik an der Krefelder Stadtspitze FDP fordert Ordnung im Verfahren um den Surfpark

Die FDP zeigt sich beim Thema „Geheimhaltung der Surfparkverträge“ mittlerweile genervt und fordert, dass Oberbürgermeister Frank Meyer und Stadtdirektor Markus Schön endlich Ordnung in das Verfahren bringen müssen. Nach Ansicht der Liberalen muss sich die Verwaltung „endlich“ klar positionieren, wenn es um die öffentliche Diskussion der insgesamt vier Verträge geht, die im Zusammenhang mit dem Surfpark-Bebauungsplan geschlossen werden sollen. „Da die Verwaltung zwischen Geheimhaltung und Einbeziehung der Politik in die Vertragsverhandlungen hin und her schwankt, kommt es immer wieder zu Diskussionen wie in der jüngsten Ratssitzung“, so die FDP. Nach Ansicht der Fraktion gibt es drei Möglichkeiten, mit den Verträgen umzugehen: „Am besten wäre es natürlich, wenn die Verwaltung mit dem leider noch nicht bekannten Vorhabenträger die vier Verträge vollständig aushandeln und danach die Politik damit befassen würde. Die Alternative ist, dass die Verwaltung die Politik in die Vertragsverhandlungen einbezieht, wie es zum Beispiel bei der neuen Feuerwache auf der Ritterstraße der Fall war“, so FDP-Fraktionsvorsitzender Joachim C. Heitmann. Die Geheimhaltung könnte durch eine strafbewehrte Selbstverpflichtung der teilnehmenden Politik gesichert sein.