Schuldiskussion in Krefeld : FDP fordert Neubewertung der Schulstandorte

In Krefeld müssen pandemiebedingt zum kommenden Schuljahr 2021/22 viele Schüler ihre Schulform wechseln, weil sie den Leistungsanforderungen nicht mehr gerecht werden. Dies hat zur Folge, dass die Stadt an verschiedenen Schulen Mehrklassen einrichten muss. „Die Coronapandemie hat die Schullandschaft auch weiterhin fest im Griff und stellt die Stadt vor große logistische Herausforderungen“, kommentiert der schulpolitische Sprecher der FDP-Stadtratsfraktion, Alexander Schmitz, die aktuelle Situation.

Es sollen zum kommenden Schuljahr fünf Mehrklassen eingerichtet werden. Die Einrichtung soll an den drei Realschulen und an der Gesamtschule Kaiserplatz stattfinden. Dabei zeichnen sich gerade die Realschulen in Krefeld bereits durch eine deutliche Auslastung aus. Insbesondere bei den Eingangsklassen für das kommende Schuljahr. „Warum gerade alle drei Krefelder Realschulstandorte für die Einrichtung von Mehrklassen ausgewählt wurden, obwohl diese bereits so stark ausgelastet sind, dass sie Schüler abweisen mussten, erschließt sich mir nicht“, sagt Schmitz.