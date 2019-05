Zuständigkeit in Krefeld : Freie Demokraten fordern eine städtische Verkehrsplanung

Die Baustellen beim Ausbau der A 57 werden in Krefeld den innerstädtischen Verkehr - wie hier auf der Kölner Straße - erhöhen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Ausbau der A 57 zwischen Gartenstadt und Oppum ist in der Planung. Die Verwaltung hat ein Anforderungspapier verfasst. Damit hat die FDP ihre Probleme.

Der Countdown rund um den Ausbau der A 57 in Krefeld läuft: Im Süden startet der Ausbau des Abschnitts zwischen Oppum und dem Autobahnkreuz Meerbusch. Im Norden befindet sich der Bereich zwischen der Anschlussstelle Gartenstadt und dem Autobahnkreuz Moers in der vorbereitenden Planung. Ähnliches gilt für das sechs Kilometer lange Zwischenstück, das durch das Krefelder Stadtgebiet führt und ebenfalls auf sechs Spuren erweiter werden soll.

„Die Stadt Krefeld hat diese Bedeutung für das Stadtgebiet in den zahlreichen Beteiligungsgesprächen mit dem Landesbetrieb Straßen NRW und Schreiben an das Verkehrsministerium immer wieder deutlich gemacht“, so Dezernent Thomas Visser in einem Papier der Stadtverwaltung an die zuständige Bezirksregierung Detmold. Die Freien Demokraten vermissen allerdings konkrete Planungen bezüglich der zu erwartenden zusätzlichen Verkehrsbelastungen im Krefelder Stadtgebiet im Rahmen des sechsstreifigen Ausbaus der Bundesautobahn 57.

Info Stadt Krefeld will eine Projektgruppe einrichten Die Verwaltung hält ein zwischen dem Land NRW und der Stadt Krefeld abgestimmtes Informationskonzept dringend erforderlich. Die Stadt Krefeld regt außerdem an, eine Projektgruppe aus Vertretern des Landesbetriebs Straßen NRW, der Bezirksregierung und der Stadt Krefeld und den Nachbarkommunen und Kreisen einzurichten.

Die dem Stadtrat in der jüngsten Sitzung vorgelegte Stellungnahme zum Antrag auf Planfeststellung für den Autobahnausbau zwischen Gartenstadt und Oppum halten die Liberalen für ergänzungsbedürftig. „Der Planungsausschuss hat am 24. Januar 2019 einstimmig die Verwaltung beauftragt, für die Ausbaumaßnahme A 57 ein Verkehrskonzept, das entsprechende Ausweich- und Baustellenverkehre steuert und Schleichverkehr ausschließt bzw. minimiert, zu erarbeiten. Dieses Konzept liegt bis heute nicht vor. Der Stellungnahme der Stadt ist auch nicht zu entnehmen, ob und wann es erarbeitet wird“, erklärt FDP-Fraktionsvorsitzender Joachim C. Heitmann.

In dem vorgelegten 22-seitigen Papier erklärt die Verwaltung, dass sie ein „abgestimmtes, ausgewogenes und an den Baustellenverlauf angepasstes Verkehrskonzept für den überörtlichen Verkehr und den Straßenverkehr auf dem Krefelder Stadtgebiet erwarte“. Zumindest für den innerstädtischen Verkehr liege die Zuständigkeit und Verantwortung für die Planung aber bei der Stadt, so die FDP-Fraktion.

Die Begründung der Verwaltung für das fehlende Verkehrskonzept, dass der Bund bislang die Bauzeiten konkret noch vorgegeben habe, hält die FDP-Fraktion für eine Ausrede: „Es ist ohne weiteres möglich, bereits jetzt den Beschluss des Planungsausschusses auszuführen, entsprechende Überlegungen dahingehend anzustellen, wie vor dem Hintergrund der zu erwartenden Lärm- und Luftschadstoffbelastung die Auswirkungen auf die betroffene Bevölkerung durch verkehrsregelnde Maßnahmen zumindest minimiert werden können.“

Die FDP verweist außerdem darauf, dass die Autobahn 57 eine wichtige Verbindung für Schwerlastverkehr und Gefahrguttransporte darstelle. Von daher bestehe bereits jetzt dringender Handlungsbedarf. Die Liberalen erwarten darüber hinaus, dass die Verwaltung Kontakt mit den Städtischen Werken und dem Kommunalbetrieb Krefeld (KBK) aufnimmt: „Es wäre ein Schildbürgerstreich, wenn die Belästigungen durch Umgehungsverkehre zusätzlich dadurch noch erhöht werden, dass während der Bauzeit die Stadtwerke Krefeld (SWK) und der Kommunalbetrieb Krefeld Arbeiten in den betroffenen Straßenbereichen durchführen.“