Haushaltspolitik in Krefeld Defizite im Haushalt – FDP will Ausbau der Promenade vorerst stoppen

Weitaus gewichtiger ist ein anderer Punkt. Heitmann beklagt, dass die „Prioritätenliste der Großprojekte“ wenig aussagekräftig sei. Daraus gehe nicht hervor, wie weit ein Projekt wirklich sei. Er nannte als Beispiel den Kita-Neubau Dürerstraße: Laut Liste ist er „in der Umsetzung“, „ich komme da jeden Tag vorbei, dort sind noch nicht einmal Bäume gefällt“, berichtete Heitmann und fragte, was „Umsetzung“ genau bedeute. So fordern die Liberalen, diese Prioritätenliste präziser zu führen, genauer mit Zahlen zu hinterlegen, um so genauer abzuschätzen, was man überhaupt als Stadt schaffen könne. Die Investitionsliste ist für Heitmann insgesamt tief unrealistisch. Einen Sparvorschlag legte er vor: So sei der mit 30 Millionen Euro veranschlagte Weiterbau der Krefelder Promenade nicht notwendig; das Geld sei besser für die Sanierung von Straßen, Geh- und Radwegen verwendet.