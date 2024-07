Kaufhof und Primark FDP fordert ein Konzept für das alte VHS-Gebäude

Der Stadt Krefeld liegen zwei Mietangebote für die beiden Gebäude vor, in denen Galeria Karstadt Kaufhof und Primark bis vor kurzem noch ihren Geschäften nachging. Die Freien Demokarten aus Krefeld lobten am gestrigen Dienstag die Krefelder Task-Force für ihren Einsatz, für die Volkshochschule neue Standorte und Flächen zu finden. „Wir fordern aber auch konkrete Planungen für das jetzige VHS-Gebäude am Von-der-Leyen-Platz“, sagte Jochim C. Heitmann, Vorsitzender der Krefelder FDP-Ratsfraktion. Für den Fall des Umzuges der Volkshochschule in eines der beiden Gebäude wünsche sich die FDP eine konkrete Perspektive für das jetzige VHS-Gebäude. „Die Task-Force hat hervorragende Arbeit geleistet. Es liegen zwei indikative Angebote für beide Standorte vor. Auf dieser Grundlage kann nun mit beiden Anbietern weiter verhandelt werden. Die finale Entscheidung, welcher von den beiden zum Zuge kommt, kann in der Ratssitzung am 29. August fallen“, erklärte Heitmann. Gleichzeitig sorgten sich aber die Liberalen um das weitere „Schicksal“ des jetzigen VHS-Gebäudes vor dem Rathaus: „Es würde keinen Sinn machen, um ein Loch zu stopfen, ein neues aufzureißen. Auch für das jetzige VHS-Gebäude gilt die Priorität sanieren vor abreißen. Wir müssen also auch Ende August wissen, was dort die Sanierung kostet, und wie sich die Verwaltung die weitere Verwendung vorstellt“, betonte der FDP-Fraktionschef.