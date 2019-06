Preisträger : Coprayer Hofrunde: Ministerin und Chefredakteur in Ritterstand erhoben

Krefeld Am 18. Juni öffnet die Burg Linn unter dem Zeichen „Talente“ ihre Tore. Die FDP zeichnet den Chefredakteur des Handelsblattes und die NRW-Schulministerin aus.

(jon) Seit 1962 verleiht die FDP-Niederrhein bei ihrer Traditionsveranstaltung jährlich die Ritterwürde an einen „Ritter der spitzen Feder“ und an einen „Ritter der spitzen Zunge“. Am 18. Juni öffnet die Burg Linn unter dem Zeichen „Talente“ erneut ihre Tore für die Coprayer Hofrunde. Zu der Auswahl der diesjährigen Preisträger erklärt der Vorsitzende der FDP-Niederrhein, Dietmar Brockes: „Sven Afhüppe gehört zu den Pionieren unserer Zeit, die Digitalisierung als Chance begreifen und gestalten, sowohl im journalistischen als auch im wirtschaftlichen Bereich.“ Sein besonderes Talent dafür, die Herausforderungen und Chancen der Zeit zu erkennen, zeige er als Chefredakteur des Handelsblattes. Regelmäßig stellt der 47-Jährige Zukunftstrends und neue Technologien in sich ständig verändernden Branchen und Märkten in den Vordergrund. Zugleich fördert Afhüppe junge Talente und Start-Ups, zum Beispiel mit dem Deutschen Digitalpreis oder dem Health-i Award, die mit kreativen Ideen und Geschäftsmodellen die digitale Zukunft gestalten wollen.