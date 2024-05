40-Millionen-Investition am Elfrather See in Krefeld Warum sich die FDP endgültig gegen den Surfpark entscheidet

Die FDP-Fraktion im Rat hat sich endgültig vom Surfpark-Projekt verabschiedet. Nachdem die Fraktion in der Ratssitzung mit den Grünen dafür gestimmt hat, das Bebauungsplanverfahren zu beenden, hat FDP-Fraktionschef Joachim Heitmann nun auf Anfrage diese Entscheidung erläutert. „Nachdem auch in der Ratssitzung am 13. Mai keine Entscheidung zum Surfpark getroffen wurde, ist der Drops für die FDP gelutscht“. Immer noch seien zu viele Punkte offen. Das Schicksal des Surfparks hängt nun allein an CDU und SPD. Zu vermuten ist, dass Gespräche zwischen den Spitzen von CDU, SPD und Verwaltung die offenen Fragen zu klären versuchen. Final entschieden werden soll über das 40-Millionen-Invest am 20. Juni im Rat.