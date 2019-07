„Todesstoß für den Theaterplatz“ : FDP gegen Drogenkonsumraum auf dem Theaterplatz

Krefeld Die Liberalen begrüßen den Umzug des Bürgerservice in die ehemalige Halle der Stadtkasse im Rathaus.

(jon) Die Liberalen in Stadtmitte begrüßen den geplanten Umzug des städtischen Bürgerservice aus dem Seidenweberhaus in die ehemalige Halle der Stadtkasse im Rathaus am Von-der-Leyen-Platz. Die FDP befürchtet jedoch, dass sich der Theaterplatz nach dem Wegzug noch negativer entwickeln könnte. „Für Bürger und Mitarbeiter der Verwaltung ist der Umzug sicher eine gute Entscheidung“, so Jürgen Wagner, Vorsitzender der FDP-Mitte und Mitglied des Stadtumbaubeirates. „Die Situation im und vor allem am Seidenweberhaus wird dadurch jedoch immer undurchsichtiger. Es stellt sich die Frage, wie die freiwerdenden Räume im Seidenweberhaus bis zum geplanten Abriss genutzt werden sollen und ob sich an der Situation auf dem Theaterplatz nach dem Willen der Stadtverwaltung weiterhin nichts ändern soll. Da ab 2023 keine Veranstaltungen mehr im Seidenweberhaus stattfinden werden, wird das Interesse von Veranstaltern weiter sinken.“