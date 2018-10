Krefeld: FC Traar und Verberger TV kooperieren und bauen Beachvolleyballplätze.

Der FC Traar und der Verberger TV arbeiten zusammen und bauen auf dem Gelände am Buscher-Holzweg Plätze für Beachvolleyball. Eine Investition, die zur Standortsicherung beitragen soll.

Der Verberger TV ist mit rund 800 Mitgliedern der größte Sportverein Verbergs. Und auch der FC Traar zählt mit den rund 250 Vereinsmitgliedern zu den Schwergewichten seines Stadtteils. Während am Luiter Weg in Verberg vor allem Volleyball und Badminton im Fokus stehen, bietet der FC Traar bisher ausschließlich Fußball an. Konkurrenz zwischen beiden Vereinen gibt es folgerichtig nicht. Das sehen auch die Vereinsvorstände so und starten deshalb nun eine Kooperation.