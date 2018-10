Krefeld: Fast jeder zweite Schüler nutzt die Betreuung

Aus den Schulen : Jeder zweite Schüler in Betreuung

In Krefeld nahmen 10.380 Schüler in 2017/ 18 das Ganztagsangebot in Anspruch.

(bk) 49,9 Prozent der 1,7 Millionen Schüler in der Primarstufe und der Sekundarstufe I der allgemeinbildenden Schulen in NRW nahmen im Schuljahr 2017/18 ein Ganztagsangebot an ihren Schulen in Anspruch. In Krefeld hingegen war die Betreuungsquote etwas geringer und lag bei 47,1 Prozent. Das teilte jetzt Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mit.

Damit waren von 22.038 Schülern in Krefeld 10.380 am Nachmittag in der Schule. In der Primarstufe nutzten von insgesamt 8.820 Schülern 3.419 das Ganztagsangebot. Das macht eine Quote von 38,8 Prozent. In den städtischen Grundschulen waren es von 8.003 Kindern 2967, also 37,1 Prozent.

Besser noch sah es in der Sekundarstufe I aus. Dort gingen von 13.193 Schülern 6961 in die Betreuung (52,8 Prozent). Besonders hoch war die Quote natürlich bei den Gesamtschulen, die als Ganztagsschulen konzipiert sind.



85 Prozent der 4780 Krefelder Gesamtschüler waren entsprechend nachmittags betreut. Am wenigsten profitierten Hauptschüler von dem Ganztagsangebot. Von 666 Kinder nutzten nur 99 das Angebot dieser Schulform, die derzeit ausläuft.

Wenig Nutzer der Nachmittagsbetreuung gab es auch an den Gymnasien. Von 4262 Schülern der Sekundarstufe I nahmen lediglich 739 das Angebot in Anspruch (17,3 Prozent). An den Krefelder Realschulen hingegen lag die Quote bei 69,1 Prozent und besagte, dass von 2555 Realschülern der Sekundarstufe I 1766 nachmittags betreut wurden.