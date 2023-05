Stadt Krefeld kassiert mehr als drei Millionen Euro im Jahr Farbattacken gegen städtische „Laserblitzer“

Krefeld · Wachdienst sichert in Krefeld die 400.000 Euro teuren Blitzeranlagen. „Leider ist in der jüngsten Vergangenheit vermehrt festzustellen, dass die Messanlagen nicht von allen Verkehrsteilnehmern akzeptiert und gern gesehen werden“, so ein Behördensprecher.

23.05.2023, 15:01 Uhr

Seit dem 1. Februar sind die beiden neuen semistationären Geschwindigkeitsmessanlagen auf den Straßen in Krefeld im Einsatz. Foto: Kandzorra, Christian

Vandalismus gegen Blitzer bringt nichts – sagt die Verwaltung. Das Ordnungsamt weist anlässlich mehrerer aktueller Fälle von Zerstörungswut an Blitzeranlagen darauf hin, dass die ist Beschädigung nach einer festgestellten Geschwindigkeitsüberschreitung zwecklos ist. „Unmittelbar nach Auslösen des Blitzes wird das Bildmaterial mittels Datenfernübertragung auf den städtischen Server gesendet“, beschreibt ein Sprecher den Ablauf.