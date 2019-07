Wirtschaft in Krefeld : Familienunternehmen „Legno“ expandiert

Krefeld Beim Sommerfest stellte die Tischlerei Legno ihre neuen Räumlichkeiten vor. Eine zweite Produktionshalle und ein neues Bürogebäude erweitern den in einem Bauernhof angesiedelten Handwerksbetrieb für hochwertigen Objekt- und Innenausbau.

Die „Legno Tischlerei GmbH“ in Hüls ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen in der zweiten Generation. Max Muctar (geborener Bönniger) ist seit 2013 Geschäftsführer.

Mit dem Ausbau der Räumlichkeiten verspricht sich Muctar die bessere Umsetzung großer Projekte. Seit 2017 entwirft und baut die Tischlerei im Auftrag des Stadtmarketings die Hütten für den Krefelder Weihnachtsmarkt. Aufträge dieser Art seien durch den Raumgewinn jetzt leichter, erklärt Muctar. Legno betreut Privat- und Geschäftskunden in Krefeld und ganz Deutschland. So fertigte Legno einen Großteil des Innenausbaus der neuen Krefelder Volksbank-Zentrale am Dionysiusplatz an. Als nächstes Großprojekt steht der Ausbau eines Hotels auf Norderney an.