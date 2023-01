Am Freitag, 3. Februar, ab 15 Uhr in Krefeld Familienfest startet auf dem Albrechtplatz

Zum Einsatz des neuen Pop-Up-Containers am Albrechtplatz lädt die Stadt zum winterlichen Eröffnungsfest für Familien, Kinder und Jugendliche ein. Am Freitag, 3. Februar, von 15 bis 18 Uhr wollen sich besonders die Initiativen und Gruppen aus dem Quartier durch verschiedene Mitmach-Aktionen präsentieren und das Familien- und Kinderfest bereichern. Stadtdirektor Markus Schön eröffnet das Fest am Albrechtplatz um 15 Uhr.