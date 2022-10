Großhüttenhof Krefeld : Familie Nössing bangt weiter um ihren Obsthof

Krefeld Für die Stadt ist alles klar: Sie bietet der Familie Nössing ein Grundstück auf dem Großhüttenhof für den Bau ihres Obstladens im Erbbaurecht an. Familie Nössing hat Angst, dass ihr aus diesem Rechtskonstrukt Nachteile entstehen.

Große Hoffnungen und ein aufs Äußerste gespannter Geduldsfaden beschreiben die aktuelle Stimmungslage des Geschäftsmanns und Obstbauern Marcus Nogueira-Nössing am besten. Er betreibt in zweiter Generation den Obsthof, den sein Vater Hans auf dem Großhüttenhof am Stadtwald - zu Zeiten als der Standort noch die Landesversuchsanstalt für Landwirtschaft beherbergte - aufgebaut hat. Für Familie Nössing geht es um die Existenz. Nach einigen Eigentümerwechseln und unübersichtlichen Vertragsverhältnissen wurde das Mietverhältnis für den Obst- und Gemüseladen gekündigt. Seit rund vier Jahren verhandeln die Nössings mit der Stadt, um zu klären, wie es auf dem Großhüttenhof weitergehen soll. „Mein Sohn ist mittlerweile drei Jahre alt und meine Nichte hat in der gleichen Zeit fast ihr Studium beendet“, kommentierte Marcus Nogueira-Nössing die Fortschritte.