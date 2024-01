48-Jährige teilte Bankdaten am Telefon mit Falscher Mitarbeiter betrügt Krefelderin beim beim Online-Banking

Es geht um Trickbetrug: Am Sonntagnachmittag, 14. Januar, gegen 15 Uhr erhielt eine 48-jährige Krefelderin einen unbeantworteten Anruf ihres Bankinstituts über ihr Mobiltelefon. Als sie den Anrufer kurze Zeit später zurückrief, erklärte ihr ein Mann, der sich als Mitarbeiter der Bank ausgab, dass am gestrigen Tag drei Überweisungsversuche von ihrem Konto vorgenommen worden sind. Diese seien aber wegen des Verdachts des Betruges erst einmal eingefroren worden. Um ihr das Geld schnellstmöglich auf ihr Konto zu erstatten, benötige er jedoch eine gültige TAN, die ihr per SMS auf ihr Mobiltelefon geschickt wurde.