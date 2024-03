Wertlose Inhaberschuldverschreibungen verkauft Falsche Kernkraft-Experten sollen drei Millionen Euro ergaunert haben

Angebliche Kernkraftspezialisten haben Anleger mit falschen Versprechungen drei Millionen Euro in betrügerischer Absicht entlockt. So sieht es zumindest die Staatsanwaltschaft, die gegen drei Männer aus Aachen, Kaarst und Krefeld im Alter von 44 bis 61 Jahren Anklage wegen des Verdachts der Betrügerei in 273 Fällen erhoben hat.