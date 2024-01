Trickbetrug in Krefeld Falsche Handwerker bestehlen 88-Jährige

Es geht um Trickbetrug: Zwei Unbekannte haben sich am Montag, 22. Januar, Zutritt zur Wohnung einer Krefelderin verschafft und Geld gestohlen. Zur Schadenshöhe wollte die Polizei keine Angaben machen. Gegen Nachmittag hatte ein Mann geklingelt und sich als Wasserwerker ausgegeben. Unter dem Vorwand, Wasserleitungen überprüfen zu müssen, hatte er die 88-Jährige im Badezimmer abgelenkt, während eine weitere Person ungesehen in die Wohnung kam und aus dem Schlafzimmer Geld entwendete. Die Seniorin bemerkte den Diebstahl zwei Stunden später und rief die Polizei. Ein Sprecher der Behörde empfiehlt: „Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Nutzen Sie einen Türspion oder eine Türsprechanlage. Öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Türsperre. Ist keine vorhanden, sprechen Sie durch die geschlossene Tür. Lassen Sie nur dann Handwerker in Ihre Wohnung, wenn Sie diese auch bestellt haben oder sie von der Vermieterin oder dem Vermieter angekündigt worden sind. Ziehen Sie in Zweifelsfällen Nachbarn hinzu. Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufs geworden sind, erstatten SieAnzeige bei der Polizei.“