Bank hat stattliche Provisionen bekommen Fall Schulz – milde Strafen für Angeklagte

Es schien der vielleicht größte Fall von Wirtschaftskriminalität in der Stadtgeschichte zu werden. Krefelder Unternehmer sollen dem legendären US-amerikanischen Investment-Guru Warren Buffett die Wilhelm Schulz GmbH mit Töchtern in den USA zu einem völlig überteuerten Preis verkauft und dafür die Bücher geschönt haben. 800 Millionen Euro inklusive aller Verbindlichkeiten soll die Precision Castparts Corporation (PCC) als Teil von Buffetts Berkshire Hathaway angeblich gezahlt haben. 653 Millionen Euro zu viel. Diese Ansicht vertrat zumindest die US-Justiz. Eine entsprechende Strafanzeige wegen Bilanz- und Urkundenfälschung sowie Betrugs ging auch in Deutschland bei den Strafverfolgungsbehörden ein.