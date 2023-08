Mitarbeiter tragen Bodycams Sicherheit – KOD-Fahrradstaffel in Krefeld unterwegs

Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) ist in Krefeld ab sofort auch mit einer Fahrradstaffel im Einsatz. Auf Hinweise will der KOD so im Stadtgebiet schneller reagieren. Mit den Fahrrädern können sich die KOD-Mitarbeitenden auch durch solche Straßen bewegen, die für größere Fahrzeuge schwer oder gar nicht zugänglich sind. „Die Fahrradstaffel bringt eine Reihe von Vorteilen und wird die Effizienz und die Wirksamkeit des Kommunalen Ordnungsdienstes erheblich verbessern“, sagt Dirk Czymai, Leiter des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung. Durch die präventiven Patrouillen soll zudem ein erhöhtes Sicherheitsgefühl vermitteln werden.