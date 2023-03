Projekt gehört zum Fahrradgeschäft Gazelle Ein Kaffee-Gourmet für Krefeld

Auf dem Großmarkt zwischen Gazelle-Store und Kulturrampe steht seit einiger Zeit ein großer verglaster Kubus. Samstags sind die Seitenwände hoch­gezogen, und Passanten und Besucher können dann noch besser als sonst sehen, was hier vorgeht. In der Mitte steht eine große Maschine, an den Wänden hängen hölzerne Behälter, in denen Kaf­feebohnen zu sehen sind. Die Apparatur ist eine Röstmaschine. An dieser steht Fritz von Maltzahn. Der Wahl-Krefelder bedient das Ge­rät und er­läutert im­mer wieder interessierten Besu­chern, was er dort eigentlich macht.