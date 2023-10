Antisemitischer Übergriff Fahne Israels am Krefelder Rathaus gestohlen

Die Fahne Israels am Krefelder Rathaus ist von Unbekannten gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde eine Anzeige gefertigt und die Ermittlungen aufgenommen. Aufgefallen war dies während eines Fototermins am Freitagmittag. Als Zeichen der Solidarität mit Israel hatte Oberbürgermeister Frank Meyer die israelische Flagge vor dem Rathaus am Wochenanfang hissen lassen. „Wir stehen gemeinsam gegen den menschenverachtenden Terrorismus. Als Zeichen der Solidarität haben wir am Rathaus die israelische Flagge gehisst. Krefeld steht fest an der Seite von Israel. Unsere Gedanken sind bei unseren Freunden, bei den Opfern und ihren Angehörigen“, so Stadtdirektor Markus Schön am Montag.