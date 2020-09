Serie Sound der Sinfoniker : Fagotto heißt „Bündel“

Krefeld Philipp Nadler ist erst seit März Mitglied der Niederrheinischen Sinfoniker. Sein Instrument erfüllt viele Rollen. Bei der Spielzeiteröffnung am 12. September ist er in „Carmen“ zu hören.

Philipp Nadler hat im März sein Engagement bei den Sinfonikern angetreten – dann kam Corona. Und so wurde der erste Premierenabend des jungen Mannes am Fagott die „Geisterpremiere“ von Rusalka.

Als Philipp Nadler mit drei Jahren zum ersten Mal mit Musik in Berührung kam, weckte das in ihm eine große Begeisterung, welche ihn bis heute antreibt. Mit neun Jahren stand dann die Entscheidung an, ein neues Instrument zu erlernen. Und wie so häufig war es Bewunderung, die eine Entscheidung beförderte: „Ich mochte den Fagott-Lehrer meiner Musikschule sehr gern“, sagt Philipp Nadler.