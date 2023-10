17. Oktober im Seidenweberhaus in Krefeld Fachtagung „Sexualisierte Gewalt und digitale Medien“

Rund 180 Teilnehmende treffen sich am kommenden Dienstag, 17. Oktober, bei einer Fachtagung zum Thema „Sexualisierte Gewalt und digitale Medien“ im Seidenweberhaus. Das Thema der sexualisierten Gewalt in digitalen Medien hat durch die massenhafte Verbreitung der Internetnutzung auch bei Minderjährigen in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen. Der Kinder- und Jugendschutz sowie die Fachstelle Prävention und Intervention bei sexueller Gewalt des Fachbereichs Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung haben daher Fachkräfte aus Schule, Jugendarbeit und Jugendhilfe zu dieser Veranstaltung eingeladen, damit die Fachkräfte die notwendigen Kenntnisse erhalten, um Kinder und Jugendliche auch im digitalen Raum wirksam vor sexueller Gewalt schützen zu können.